Antalya'da toptancı halleri dezenfekte edildi Antalya'daki toptancı hallerinde dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

Antalya'daki toptancı hallerinde dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla kent genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, meyve ve sebze alışverişinin yapıldığı il genelindeki toptancı sebze ve meyve hallerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekiplerince ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, araçların giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kulübeleri, hal müdürlüğü binaları, yazıhaneler ve diğer alanları dezenfekte etti.

Kaynak: AA