Antalya'da toplu taşıma araçları denetlendi
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Antalya'da toplu taşıma araçları denetlendi

Antalya'da toplu taşıma araçları denetlendi
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde, 4 araca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde, 4 araca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince salgınla mücadele çerçevesinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı. 205 halk otobüsü, 301 şehirlerarası otobüs ve 23 de ticaret taksi denetlendi.

4 araca trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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