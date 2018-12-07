Antalya'da Toplu İş Yerleri Oluşturulacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu ticaret alanlarını, toplu iş yerlerine dönüştüreceklerini bildirdi.

Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Altınova Düden Camisi bahçesinde halkla bir araya geldi.

Belediye olarak imar planlarıyla ilgili uzun bir yargı süreci geçirdiklerini belirten Türel, bu nedenle yapmış oldukları son imar planlarında ihtiyatlı davrandıklarını söyledi.

Türel, bunu yapmamaları halinde birilerinin yine arı kovanına çomak sokup işi bozmak isteyeceğini dile getirerek, "Bunları aştık. Buralarda istediğimiz kalkınmayı yakalayabilmek için yeni adımlar atmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada imar planlarındaki toptan ticaret alanlarını 11 Aralık'taki meclis gündemine aldıklarını aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Toplu ticaret alanlarını şimdi toplu iş yerlerine dönüştürüyoruz. Yani toptan ticaret alanlarında emsal 0,60 iken şimdi toplu iş yerlerinde emsal 0,80 oluyor. Buralarda kalkınmanın, refahın daha da artması için büyük parsellerdeki yatırımların oluşması, bölgenin geleceği açısından oldukça önemli."

Türel, düzenlemeyle mülkiyet sahiplerinin parsellerini birleştirdikçe emsal artışlarına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.