Antalya'da Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız." dedi.

Erdoğan, Büyükşehir Belediyesince Boğaçayı mevkisinde düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, milletin vatanına sahip çıktıkça devletin büyüdüğünü, güçlendiğini, devletin, milletin önünü açtıkça insanların her alanda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Gelinen noktanın çok önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Erdoğan, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşılacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin orta ve üst gelişmiş ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesinin, ancak bu şekilde mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'nin G20'de dünyaya örnek teşkil ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz bir üst sınıfa atlamaya çalıştıkça bazıları bizi bir alt gruba göndermek için var güçleriyle çalışıyor. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bir de bu gözle okunursa bunları çok daha iyi anlarız. Şayet Türkiye, 2003-2013 arasındaki büyüme hızıyla devam etseydi bugün hedeflerimize çok yaklaşmış olacaktık. Önümüze çıkartılan onca engel, uğradığımız onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla gittiğimiz bir dönemde trenimizi raydan çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığından en küçük geri adım atmadıklarını ve atmayacaklarını ifade etti.

Yatırımları, dünyanın hayranlıkla takip ettiği dev projeleri, siyasi açılımları, askeri altyapıyı güçlendirmeye aynı hızla devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de teröristlerin inlerine girildiğini kaydetti.

Erdoğan, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı, hem gücümüze güç katıyor hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dün olduğundan daha kararlıyız. İnşallah diğer 80 vilayetimizle birlikte Antalya'nın da desteğiyle bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız." diye konuştu.

"Milletimizin kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü yok"

Antalya'nın yarınının bugünden daha güzel olacağını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlardan büyükşehirde ve ilçe belediyelerde Cumhur İttifakı'na destek vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda suistimallerin görülmeyeceğini, diğerlerinin hayatlarının ise suistimal olduğunu söyledi.

Son 16 yıldaki başarılarının sebeplerinin istikrar ve güven olduğunu, bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman ülkeye istikrar ve güven hakim olmuşsa demokrasimiz ve ekonomimiz kazanmış, ne zaman kaos ve karmaşa çıkmışsa hep birlikte kaybetmişiz. Milletimizin rahmetli (Adnan) Menderes ve (Turgut) Özal'ı bu derece hayırla yad etmesi onları istikrarın, güvenin, demokrasinin, kalkınmanın sembolü olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bizim de girdiğimiz 14 seçimin tamamından başarıyla çıkmamızın sebebi budur.

Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği kritik süreç, Türkiye'nin sahip olduğu istikrar ve güven ortamına daha sıkı sarılmamızı gerektiriyor. Ne milletimizin ne ülkemizin artık hatırlamak bile istemediğimiz eski günlerin kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü yoktur. Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız.

Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, eserlerin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in oğlu Akın Türel'e hediye verdi.

Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA