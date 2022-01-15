Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anılacak

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına yarın bir etkinlik düzenlenecek.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına yarın bir etkinlik düzenlenecek.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Antalya'da Fransız savaş gemilerini batırarak büyük bir kahramanlık gösteren Aker ve silah arkadaşları için Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Dostluk ve Barış Parkı'nda anma töreni yapılacak.

Etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bir hücumbot gönderilecek, komandolar saygı yürüyüşü yapacak.

Ekoturizme kazandırılan Topçu Yolu'nun açılışının yapılacağı etkinlikler kapsamında şehitler adına denize saygı çelengi bırakılacak, deniz araçlarının gösterisi sunulacak.

İlçedeki anma etkinlikleri, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi ve Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nde, "Ben Bir Türk Zabitiyim" kitabının yazarı Mustafa Aydemir'in söyleşisiyle sona erecek.