Antalya'da tırdan indirilen demir borunun çarptığı genç öldü
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Antalya'da tırdan indirilen demir borunun çarptığı genç öldü

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'da tırdan indirilen demir borunun çarptığı genç öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, tırın dorsesinden indirilmeye çalışılan demir borunun çarptığı genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, tırın dorsesinden indirilmeye çalışılan demir borunun çarptığı genç hayatını kaybetti.

Yeşilköy Mahallesi'nde Y.V.A'ya (49) ait 31 V 6898 plakalı tırın dorsesindeki seralarda kullanılan demir borular, indirildiği sırada devrildi. Başına boru çarpması sonucu ağır yaralanan Y.V.A'nın oğlu Hasan Hüseyin A. (22) ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Hüseyin A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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