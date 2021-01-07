Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
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Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

07.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:00
Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, tıra arkadan çarpan lüks otomobilde bulunan genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tıra arkadan çarpan lüks otomobilde bulunan genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat gece 00.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolu dikmen kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat istikametine giden tıra, aynı istikamette seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 34 DC 5895 plakalı BMW marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girdi. Aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken aynı araç içerisinde bulunan Sergen Altıntaş sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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