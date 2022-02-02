ANTALYA'DA TIR İLE ÇARPIŞAN YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 11 KİŞİ YARALANDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde akaryakıt istasyonundan sürücüsünün geri manevrayla çıkmaya çalıştığı TIR ile çarpışan yolcu otobüsündeki 11 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik'e bağlı Cumalı mahallesi mezarlık mevkiinde D400 Karayolu'nda meydana geldi. Antalya'dan Serik istikametine seyir halindeki 07 FFE 31 dorse plakalı TIR'ın şoförü Durmuş Akgül, aracın deposuna su doldurmak için akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanıyla görüşen Akgül, geri manevrayla çıkmaya çalışırken terminale gitmek için yan yola ilerleyen Mustafa Parmaksızoğlu yönetimindeki 42 ERG 57 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüsteki yolculardan 11'i çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan yolculara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar 4 ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, TIR'ın akaryakıt istasyonundan geri manevrayla çıkarken yolcu otobüsüyle çarpışması yer alıyor.

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