Antalya'da ticari araç yaşlı kadına çarptı
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Antalya'da ticari araç yaşlı kadına çarptı

Antalya'da yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına ticari araç çarptı.

Antalya'da ticari araç yaşlı kadına çarptı
11.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:05

Antalya'da yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına ticari araç çarptı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci gün ölümle burun buruna gelen 69 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde şehir merkezi istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Hüseyin A.'nın kullandığı 07 LDP 35 plakalı ticari araç, Emniyet Müdürlüğünü geçtikten sonra yolun karşısına geçmekte olan Durdu Tekellioğlu'na çarptı. Ticari aracın çarpması sonucu havaya fırlayarak başını yere çarpan Durdu Tekellioğlu, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Tekellioğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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