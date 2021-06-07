Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor

Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Habermetre - Haberler | Güncel

Büyükşehir, çiftçiye destek için tıbbi ve aromatik bitki üretiyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, tıbbi aromatik bitki fidesi üretimi yaparak tarıma desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir, çiftçiye destek için tıbbi ve aromatik bitki üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tıbbi aromatik bitki fidesi üretimi yaparak tarıma desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda kekik, fesleğen, lavanta, biberiye, adaçayı ve nane üretilerek çiftçiye hibe olarak dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesiyle başlattığı çiftçiye yönelik destekler devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek ve hibe sağlamak için çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ücretsiz verilmek üzere seralarında çeşitli türlerde aromatik bitki üretimi gerçekleştiriyor.

KEKİK FESLEĞEN LAVANTA

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından seralarda kekik, fesleğen, lavanta, biberiye, adaçayı, keçiboynuzu, defne gibi Akdeniz ikliminin doğasına uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin fide üretimi gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgelerde doğal su kaynaklarını korumak adına suya daha az ihtiyaç duyan bitkiler tercih ediliyor. Çelikleme yöntemiyle üretilen fideler, gelen talep doğrultusunda Antalyalı çiftçilere hibe olarak dağıtılıyor.

HİBE EDİLECEK

Kırsal bölgelerdeki çiftçiye alternatif gelir kaynağı yaratmayı amaçlayan destek kapsamında seralarda yıllık 500 bin kekik, 800 bin adaçayı, 50 bin keçiboynuzu, 80 bin biberiye, 20 bin defne ve 300 bin fesleğen üretimi hedefleniyor.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Cem Yılmaz Şevval Sam Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir, Çiftçiye Destek İçin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:55:02. #1.14#

title