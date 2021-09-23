Antalya'da tıbbi aromatik bitki potansiyeli değerlendirildi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası tıbbi aromatik bitkilere talebin arttığını belirterek, ülke potansiyeline göre dünya genelindeki ticaret hacminden daha fazla pay alınabileceğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası tarafından tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çevrim içi olarak "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörü" analiz toplantısı düzenlendi.

Turgut, toplantıda, Türkiye'nin zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi.

Bu zenginliğin değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini aktaran Turgut, "Salgın sonrası tıbbi aromatik bitkilere talep arttı. Ülkemizin potansiyeli göz önüne alındığında dünya genelindeki yaklaşık 200 milyar dolarlık ticaret hacminden daha fazla pay alınabilir. Bitkiler tarladan işlenmesine kadar sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmeli." diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah İnan da tıbbi aromatik bitkilerin kırsal ekonomide önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Son dönemde lavanta ekiminin yaygınlaştığını belirten İnan, "Tüccarlara Ege'den Güneydoğu'ya kadar birçok ilden lavanta teklifi geliyor. Üretim fazlalığı olunca da ürünün fiyatı ve değerlendirilmesi noktasında sıkıntı başlıyor. Üretimin planlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Karar vericilerin piyasa analizi yapıp, planlama yapması şart." değerlendirmesinde bulundu.

Orman alanları ile yerleşim bölgeleri arasına keçiboynuzu dikimi önerisi

Ticaret Borsası sektör ile ilgili meslek komitesi üyesi Ergin Civan da Manavgat'ta yanan alanlara özellikle keçiboynuzu dikimi önerisinde bulundu. Keçiboynuzu fiyatının dünyada ciddi oranda arttığını aktaran Civan, keçiboynuzunun bölgenin doğal bitki örtüsü olduğunu kaydetti.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de Manavgat'ta yangında tıbbi aromatik bitki varlığının ciddi zarar gördüğünü belirtti.

Bölgede yerleşim alanları ile orman alanı arasına 500-600 metre bandında keçiboynuzu, defne, kekik ekimi yapılmasını öneren Metin, bu konuda ücretsiz fidan talebinde de bulundu.

Toplantıya Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcileri katıldı.