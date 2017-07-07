Antalya'da Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirtilen 3 kişi ile 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla C.F, İ.D. ve Ş.D'nin kaldıkları adrese operasyon düzenledi.





Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.



Öte yandan, FETÖ/PDY'ye bağlı eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Ş.T. ise Adana'da gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.