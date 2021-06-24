Antalya'da termometreler 43'ü gösterdi, sahiller doldu taştı

Turizm kenti Antalya'da termometreler 43'ü gösterirken, sıcak nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya'da termometreler 43'ü gösterirken, sıcak nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Antalya'da mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri bugün yükselişe geçti. Haziran ayının bugüne kadar serin bir şekilde geçirildiği Antalya'da bazı termometrelerde sıcaklık değeri 43'ü gösterdi. Sıcak ve yakıcı bir havanın hakim olduğu kentte yerli ve yabancı turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havada birçok vatandaş ağaçların altındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu sahilde dalgaya rağmen deniz keyfi yapanlar da oldu. Çoğunluğun ise sahil kenarında güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

"SICAK KENDİNİ HİSSETTİRDİ"

Kızıyla denize gelen Mete Orhan, "Antalya'da kent merkezinde bugün sıcak bir hava var. Çok bunaldık, kendimizi denize atmak istedik. Buraya geldiğimizde de bir rüzgar çıktı ve dalga var. Sıcakta kendisini bugün hissettirdi" diye konuştu.

(İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı