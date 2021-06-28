Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
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Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu

Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizm kenti Antalya'da Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi ile termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Turizm kenti Antalya'da Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi ile termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Turizm şehri Antalya Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi atlında bulunuyor. Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gördü. Kentte nem oranı yüzde 40, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hafta başı olmasına rağmen sahil sabah erken saatlerden itibaren kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.

Sahile arkadaşı ile birlikte gelen Neslihan Çavdar, "Antalya çok sıcak. 45 derecedeyiz. Bu sene erken gördük. Evde bunaldık buraya kaçtık. Antalya çok güzel. Herkes gelsin" dedi. - ANTALYA

Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu
Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaş denize koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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