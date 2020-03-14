Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor Antalya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Antalya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Serik Belediyesi ekipleri, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte işlemi yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki resmi kurum, kuruluşlar, stadyum ve vatandaşın yoğun kullandığı ortak alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Muratpaşa Belediyesi, kamusal alanlarda başlattığı ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine devam etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hijyen ekibi, her gün yüzlerce kişinin giriş çıkış yaptığı belediye ana hizmet binasını dezenfekte etti.

Başta nikah salonu olmak üzere belediye kültür salonu, sergi alanları ve fuaye temizlenirken, halkın kullanımına açık birçok yer de ilaçlandı.

Kaynak: AA