Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin ziynet eşyasını almaya çalıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Saray Mahallesi'nde bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin, evdeki ziynet eşyasını istediğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, ziynet eşyalarını almaya gelen Davut K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.