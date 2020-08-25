Antalya'da teknelerde Kovid-19 denetimleri Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 521 tekne ve 13 plaj işletmesi denetlendi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 521 tekne ve 13 plaj işletmesi denetlendi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı.

Yeni normalleşme sürecinde temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, 3 günde 521 tur, dalış ve ticari tekneleyi denetledi. 13 plaj işletmesini de kontrol eden ekipler, 9 bin 953 vatandaşı Kovid-19 salgınına karşı uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA