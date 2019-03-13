Antalya'da Tekne Şov

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin Antalya Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlediği Antalya Boat Show başladı.

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde ikinci kez kapılarını açan Motorlu, Motorsuz, Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı'na (Boat Antalya) 100'ün fazla firma katılıyor.

Fuarda, motorlu, motorsuz teknelerin yanı sıra su sporları ekipmanları, kamp ve karavan malzemeleri sergileniyor.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyüdüğünü söyledi.

Alagöz, "Turizmin başkenti olan Antalya'nın aynı zamanda yat ve bot fuarının da başkenti olması yolunda hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, turizmi çeşitlendirmeye, alternatif turizm pazarları oluşturmaya dönük çabalarından birinin de sektörel fuar sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Antalya'nın spor, kültür, fuar, kongre gibi alternatif turizm alanlarıyla da rekorlar kırabilecek imkanlara sahip olduğuna işaret etti.

Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes de fuarın denizcilik sektörü açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Klasik otomobillerin de sergilendiği fuarda geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçinin ağırlandığı belirtildi.

Antalya Boat Show, 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA