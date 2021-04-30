Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı
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Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı

Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR - Haberler | Güncel

ANTALYA Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni bir kararla 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde il genelinde tekel büfelerinin kapalı tutulması ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmaması kararı verildi.

ANTALYA Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni bir kararla 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde il genelinde tekel büfelerinin kapalı tutulması ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmaması kararı verildi.

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemindeki kısıtlamalar ve uygulanacak kurallarla ilgili kamuoyunda tartışılan alkol satışıyla ilgili Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu bir karar aldı.

Bir önceki kurul kararında yer alan, 'bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının da, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olduğuna, bu marketlerin müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına' şeklindeki ibare iptal edildi.Aynı kararda, İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarih 7576 sayılı genelgesine göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerektiği belirtilerek, bu kapsamda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, il genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verildi.

Sözkonusu kararlara uyulmaması halinde ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Ayıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler için adli makamlara bildirilecek. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı da bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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