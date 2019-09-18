Antalya'da tek taksimetre tarifesine geçilecek

18.09.2019 20:02

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turistik yerlerde farklı tarifelerin uygulamasına son vermek amacıyla tek taksimetre tarifesi uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretleri kapsamında Aksu'da muhtarlar ile STK temsilcileriyle bir araya gelen Böcek, kentte planlı ve kurallı bir ulaşım sistemi kurmak istediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, 19 ilçeyi kapsayacak "Ulaşım Master Planı" çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Böcek, bir oda temsilcisinin turistik yerlerde farklı taksimetre uygulaması olduğunu anlatması üzerine, kentteki taksimetre uygulamasına düzen getireceklerini söyledi.

"Planlı bir kent için çalışıyoruz." diyen Böcek, şunları kaydetti:

"Antalya'da taksimetre ücret tarifesi tek olacak. Turistik yerlerde farklı merkezde farklı tarife olmayacak. Örneğin şu an havalimanından Kadriye'ye taksiyle gelen bir turist 250 lira veriyor. Ama aynı turist dönüşte Kadriye'den havalimanına 350 liraya gidiyor. Herkes elini taşın altına koyacak."

Kentin 19 ilçesi 913 mahallesinde de tarifenin değişmeyeceğini belirten Böcek, "Taksiye binen turist farklı tarifeleri görünce şüphede kalmayacak. Antalya kurallı bir kent olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA