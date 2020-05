Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı Antalya'da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı Alanya'da cemaat denize sıfır saf tuttu Abdestler evde alındı, maskeler takıldı, sosyal mesafeli safları alanlar almadı Antalya'da uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazı Valilik tarafından belirlenen...

ANTALYA - Antalya'da uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazı Valilik tarafından belirlenen alanlarda kılındı. Maskesini ve seccadesini yanına alan cemaat, belirlenen cami bahçeleri ve pazar alanlarına gelerek sosyal mesafeli şekilde saf tuttu ve ardından namaz kılındı. bazı pazar yerlerinde belediyeler tarafından vatandaşa tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Pandemi sebebiyle ara verilen Cuma namazı, uzun bir aradan sonra ilk kez kılındı. Antalya'da abdestlerini evde alan vatandaşlar, seccadelerini de yanlarına alarak, namazın kılınacağı alanlara geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı kapalı pazarlar da, vatandaşın akınına uğradı.. Sabah saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler pazar girişine stant kurarak, maske ve tek kullanımlık seccadeleri sıraya dizdi. Aynı zamanda namazdan yaklaşık 1 buçuk saat önce alan dezenfekte edildi. Polis ekipleri de pazar girişinde önlem alarak, yoğunluğun oluşmasını engelledi.

Namaz saatinde alana gelen vatandaşlara önce dezenfektan sıkıldı, ardından da belediye ekiplerinin yer aldığı standa yönlendirildi. Bazı vatandaşlar seccadelerini yanlarında getirirken, bazıları ise stanttan tek kullanımlık seccade aldı. Vatandaşlar tüm bu işlemlerin ardından tek tek alana doğru ilerledi. Alanda da belirlenen çizgiler doğrultusunda saflar tutuldu. Namaz ise işaretlenen yerde kılındı.

Namazda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'da yer aldı. Namaz saatinde önce vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtan Uysal, ardından namaz alanına geçti. Namaz kılınması için ilçede 9 kapalı pazarı ayarladıklarını, 70 caminin de avlusunun belirlenmesi için yardım ettiklerini belirten Uysal, "Cuma namazı, uzun süredir kılınamıyordu. Vatandaşımızda onun coşkusu var. Bizde buna vesile olmak, ortam hazırlamak istedik. Tek kullanımlık seccadeleri, maskeleri dağıttık. Vatandaşlarımıza daha fazla ikram yapmak isterdik ama bu süreçte maalesef bu mümkün değil. Yine de hepimiz çok sevinçliyiz" dedi.

Seccadesini evden getirdiğini söyleyen Murat Aksoy, "Koşullar sağlanarak namaz kılmamıza yardımcı oldular, Allah razı olsun. Namazımızı, pandemi sürecinde insan sağlığı için uygun görülen şartlara göre kıldık. Gönül isterdi ki tüm rekatları kılmak ama biz uygun görülen şekliyle kıldık" diye konuştu.

Pazar alanında sıkıntı olmadan namaz kıldıklarını anlatan İkram Kaya ise, "Namazı her yerde kılarsın. Denizde, karada her yerde namaz kılınır. Maalesef camilerimiz kapalı, ufak avlusu olanlarda da namaz kılamıyoruz. Burada her şey güzeldi, herkes rahatlıkla namazını kıldı. Allah herkesten razı olsun" sözlerine ekledi.

Korkuteli ilçesinde 235 noktada namaz kılındı

Korkuteli'nde korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı belirlenen 135 ayrı noktada kılındı. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Namaz öncesi Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri namaz kılacak alanlara 65 yaş üzeri vatandaşları almadı. Kapalı Pazar yerinde Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazını Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı kıldırdı. Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak Kapalı Pazar yerinden belirlenen alanlardan ayrıldı.

Döşemealtı'nda Camiler Cuma namazıyla ibadete açıldı

Döşemealtı ilçesinde de cemaate kapalı olan cami ve mescitler 74 gün sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı. Cuma namazını kılmak için vatandaşlar başta Döşemealtı Belediyesi tarafından projelendirilip inşa edilen Müze Konseptli Merkez Cami olmak üzere ilçe genelinde ki 62 caminin avlusunda saf tuttu. Döşemealtı Belediyesi, İl ve İlçe Müftülüklerinden gelen bilgi doğrultusunda tüm cami ve mescitlerin içinde ve dışında dezenfekte çalışması yaparak cemaatin hijyen ortamda ibadet etmelerine imkan sağladı. Cami avlusunda kılınan Cuma namazı için sosyal alanlar oluşturuldu, vatandaşlar maske ve yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandı.

Alanya'da denize sıfır sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde de 74 gün sonra sosyal mesafe önlemleri kapsamında ilk kez cemaatle birlikte Cuma namazı kılındı. İlçede camilerin avlularının yanı sıra meydan, açık stadyumlar ve açık alanlar başta olmak üzere 85 ayrı noktada Cuma namazı eda edildi. Belirlenen alanlar arasında yer alan Şelale Meydanı'na gelen yaklaşık 200 kişi burada denize sıfır noktada namaz saatini bekledi. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu alanlarda vatandaşlar kendi seccadesiyle gelirken, maske kullanımına dikkat edildiği gözlemlendi. Belirlenen alanlarda kılanan Cuma namazının ardından vatandaşlar, dağıldı.

