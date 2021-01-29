Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari faaliyet gösteren bazı esnaf ve iş yerlerinin ekonomik olarak sıkıntı içine girdikleri, bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmak amacıyla tefecilere yönlendirildiği, senet ve çek karşılığında yüksek faiz ile para aldıklarının tespiti üzerine çalışma başlattı.

Borçlarını ödemelerine rağmen senetleri verilmeyen mağdurların icraya verildiğinin belirlenmesi üzerine olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli, çok sayıda çek, senet, sözleşme ve dijital materyal ile gözaltına alındı.

Farklı illerde bağlantılı olan şüphelilerin ortak bir banka hesabı üzerinden içlerinde mağdurlar ile para transferleri de olan hesap hareketlerinin bir yılda yaklaşık 13 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3 zanlı ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek