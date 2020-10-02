Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı
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Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

02.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:02
Antalya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Diğer zanlılardan 6'sı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya merkezli tefecilik yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik 26 Eylül'de 4 ilde düzenlenen operasyonda K.E. elebaşılığındaki 11 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ele geçirilmişti.

Senetler arasında, 11 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanürle eşini, çocuklarını öldürdükten sonra aynı şekilde intihar eden S.Ş'nin 350 bin liralık senedinin bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerin ofisinde özel kafeste beslenen, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullanılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton yılanı ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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