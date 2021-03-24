Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı
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Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

24.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:25
Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 25 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 3 tüfek, 1 milyon 124 bin lira değerinde 30 senet, 20 çek, alacak sözleşmeleri, POS cihazı, banka kartları ile 11 tapu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların, faiz karşılığı para verdikleri vatandaşların borçlarını ödemelerine rağmen senetlerini vermedikleri öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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