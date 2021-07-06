Antalya'da "tefecilik" operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik iddialarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Serik ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer zanlıları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer