Antalya'da, tedbirle açılan AVM'lerde yoğunluk olmadı

ÜLKE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezlerinin çoğu, bugün itibarıyla önlemlere uyularak, yeniden açıldı.

ÜLKE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezlerinin çoğu, bugün itibarıyla önlemlere uyularak, yeniden açıldı. Antalya'daki AVM'lerde yoğunluk yaşanmazken, az sayıda kişi, alışveriş için mağazalara geldiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, alışveriş merkezlerinin içinde bulunan birçok mağaza, faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Bunun üzerine AVM'lerde sadece market ve eczaneler, belirli saatlerde hizmet vermeye devam etti. 1 ayı aşkın süre sonra AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açılış sürecinde uygulanması gereken hijyen tedbirleri ise AVM yönetimlerince uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan AVM'ye açılış saatinin ardından gelenler, bir dizi kontrol sonrası içeri alındı. Maskesiz gelenlere izin verilmezken, ateş ölçümü yapılarak, içeri girişler sağlandı. Giriş kapısında bulunan ekranda ise içerideki müşterilerin sayısı ve yüzdelik dilimi, kapılardaki dedektörler sayesinde görüntüleniyor. Aynı anda 9 bin kişinin girebildiği AVM'de müşteri sayısı belli sınıra ulaştığında girişler durduruluyor.AVM, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan açılış sürecindeki hijyen tedbirlerinin tamamına uygun hale getirildi. Koronavirüs tedbirlerini hatırlatan uyarıların bulunduğu AVM içinde, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğiyle ilgili uyarı ve anonslar yapılıyor.

Alışveriş için AVM'ye gelen Kadir Can, "Alışveriş merkezlerinin açılması insanlar için iyi oldu. Süreçte sıkıldık ve ihtiyaçlarımız için alışveriş yapmaya geldik. Tişört, gömlek gibi ihtiyaçlarımı aldım. Alışverişin ardından AVM'de biraz zaman geçirdim" dedi.

Kaynak: DHA