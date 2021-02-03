Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
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Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı

03.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:37
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan kartal ve 2 şahin, 2 aylık tedavilerini ardından doğaya salındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan kartal ve 2 şahin, 2 aylık tedavilerini ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 2 ay önce yaralı halde teslim edilen kartal ve 2 şahinin tedavileri, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tamamlandı. Yırtıcı kuşlar tedavilerinin ardından Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal tarafından veteriner hekimler eşliğinde doğaya bırakıldı.

'DOĞAYA BIRAKIYORUZ'Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal, "Bir ihbar sonucunda teslim aldığımız kartal ve 2 şahin Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 2 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu ve doğaya salındı" dedi.DEMİRTAŞ HAYVAN BARINAĞINA TAM NOT

Müdür Kodal, kartal ve şahinlerin doğaya salınmasının ardından Alanya Belediyesi Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kodal, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Alanya Belediyesi'ne bağlı olan Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Bu incelemelerde bize eşlik eden müdürümüz ve veteriner hekim arkadaşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Barınağımız kanunlara tam uygunluk düzeyinde hizmet veriyor. Temizlik ve beslenme konusunda çok düzenli bir işleyiş var hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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