Antalya'da tedavi edilen martı doğaya bırakıldı Antalya'da ağzına ve kanadına olta iğnesi takıldığı için yaralanan martı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Antalya'da ağzına ve kanadına olta iğnesi takıldığı için yaralanan martı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlı Deniz

ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı deresinde yüzey temizliği yaptıkları sırada yararlı bir martı buldu.

Sahipsiz Hayvan Barınağına götürülen kuşun olta iğnesine takılmış bir balığı yuttuğu, ağzına ve kanadına iğneler geçtiği için yaralandığı belirlendi.

Barınakta görevli veterinerce, vücudundaki iğnelerin çıkarılmasının ardından tedavi edilen martı doğal yaşam alanı Boğaçayı'ya geri bırakıldı.

Kaynak: AA