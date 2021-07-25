Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Yaşam

Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı İnsansız kurtarma aracı ve cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti Konudan haberi olmayan tatilciler tatbikatı şaşkınlıkla izledi Ülke genelinde 43 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bayram tatilinin on...

Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı

İnsansız kurtarma aracı ve cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti

Konudan haberi olmayan tatilciler tatbikatı şaşkınlıkla izledi

ANTALYA - Ülke genelinde 43 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bayram tatilinin on gününde Antalya'da '25 Temmuz Dünya Suda Boğulmayı Önleme Günü' ne dikkat çekmek için kurtarma tatbikatları yapıldı. Birebir cankurtaran ve insansız kurtarma aracıyla yapılan tatbikattı, tatilciler şaşkınlıkla izledi.

Türkiye Sualtı Federasyonu'nun günün önemine dikkat çekmek adına yaptığı etkinlik çağrısı sonrası, Antalya'nın halk plajlarında boğulma vakalarına karşın bilgilendirme stantları kuruldu ve kurtarma tatbikatları yapıldı. TSSF Altın Cankurtaran Eğitmen Adnan Büyük ve TSSF Bronz Cankurtaran Eğitmen Beraat Kocaman yönetiminde Sarısu Plajı'nda gerçekleşen tatbikatta, görevli cankurtaran denizdeki boğulma vakasına karşın birebir kurtarma eylemini gerçekleştirdi. Onun akabinde yine bir vakaya uzaktan kumada ile insansız kurtarma aracı ile de bir kurtarma tatbikatı yapıldı. Kıyıya getirilen vakalara ilk yardım müdahalesinde bulunulurken, tatbikatları plajdaki tatilciler şaşkınlıkla izledi.

"Çok iyi yüzmeyi bilseniz bile birçok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz"

TSSF Altın Cankurtaran Eğitmen Adnan Büyük, günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizde sadece yüzme ile ilgili değil farklı tehlikeler olduğuna da işaret eden Büyük, "Akıntılar oluşabiliyor. Çok iyi yüzmeyi bilseniz bile birçok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Onun için muhakkak cankurtaranların direktiflerine uyun. Cankurtaranlar burada sizin için var" dedi.

"Boğulma bir kader değil"

Boğulma vakaların son dönemlerde artışa geçtiğine de dikkati çeken Büyük, "Sadece deniz kıyılarında değil, iç sularda da boğulmalar oluyor. DSÖ'nün istatistiklerine göre genel boğulma yaşı 1-24 yaş arası. Bu istatistikte en fazla bölümü de çocuklarımız. Boğulma bir kader değil. Önlemini alalım" ifadelerini kullandı.

Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Buse Varol Düm Tek Tek Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Jimmy Durmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da tatilcilerin arasında boğulma tatbikatı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 14:48:59. #1.15#

title