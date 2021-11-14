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Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 39 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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