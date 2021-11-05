Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Kültür Sanat
Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığını 23, nem oranının yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
Öte yandan, vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polislerle fotoğraf çektirdi.
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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