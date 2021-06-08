Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
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Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da içinde tatil konseptlerinin de yer aldığı ve boyalarla hazırlanan "Kent Galerileri" sergisi ziyarete açıldı.

Antalya'da içinde tatil konseptlerinin de yer aldığı ve boyalarla hazırlanan "Kent Galerileri" sergisi ziyarete açıldı.

Tasarımcı ve mimarların hazırladığı galerinin açılışı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Doğanın içinde, deniz kenarında, mağarada ya da tarihi bir mekandaymış hissi oluşturan tasarımları, davetliler ilgiyle inceledi.

Boya firmasının pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Arzu Uludağ Elazığ, Türkiye'deki tanıtım çalışmaları kapsamında Antalya'daki etkinlikte profesyoneller ve mimarları buluşturduklarını söyledi.

Galerinin ilham verecek şekilde düzenlendiğini belirten Elazığ, "Antalya turizm kenti olunca tatili, turizmi anlatan ürünler sunmaya çalıştık. Boyaların iç, dış mekanlarda nasıl kullanılacağını, nasıl güzellikler katacağını anlatmak istedik. Kentte hem eğlence, konaklama hem de dinlenme tesisleri var. Akla, vücuda, gönle hitap ediyor. Dış cephe boyalarımızla özellikle turizm tesislerini daha albenili göstererek, aynı zamanda güneşe karşı renklerin nasıl korunacağını göstermek istedik." diye konuştu.

Elazığ, 7 gün tatil yapacak bir turistin her gün farklı konseptleri görmesi için mekanlar kurulabilecek ürünler geliştirdiklerini anlattı.

Sergi, 11 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı
Tatil konseptlerinin boyalarla anlatıldığı sergi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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