Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'ndeki bir apartmanın son katında yaşayan Sadullah G. (68), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Ayşegül Sert'i (45) silahla sırtından vurdu. Daha sonra yakınlarını arayan Sadullah G, olayı haber verdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine buraya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen kapı açılmadı.

Bunun üzerine özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girdi. Evde iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Sadullah G, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sadullah G'nin Sert'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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