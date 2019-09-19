Antalya'da tarlaya gömülü kadın cesedi bulunmasına ilişkin dava

19.09.2019 13:00

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığın duruşması görüldü.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve maktulün ortak arkadaşı M.C.O, tanık olarak dinlendi.

Sanığın avukatı, tanıkların doğru ifade vermediklerini iddia etti.

Mahkemeye, ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına dair bilimsel mütalaayı sunduklarını kaydeden avukat, "Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliğinin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcut. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz." dedi.

Sanık Ahmet Yorulmaz da uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kendisinden 40 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart 2018'de, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA