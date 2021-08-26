Antalya'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Antalya'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mustafa Sarıca'nın kullandığı 07 DE 133 plakalı otomobil, Belek yolu Eminceler mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Sarıca ile yanındaki B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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