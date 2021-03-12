Antalya'da "Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknoloji Kullanımı" değerlendirildi
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Antalya'da "Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknoloji Kullanımı" değerlendirildi

12.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:17
Antalya'da

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, "Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknoloji Kullanımı" başlıklı tarım sohbetleri çevrim içi düzenlendi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, "Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknoloji Kullanımı" başlıklı tarım sohbetleri çevrim içi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Ümit Özdil'in üstlendiği söyleşiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ekonomi ve yatırım danışmanı Doç. Dr. Barış Karapınar ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan konuşmacı olarak katıldı.

Karapınar, dünya genelinde sıcaklıkların arttığını, iklim değişikliğinin tüm sistemlerin dengesini etkilediğini belirtti.

İklim değişikliğine dayalı sorunların her sektörde farklı hasara neden olduğunu vurgulayan Karapınar, mevcut hasarın bir derecelik sıcaklık artışı nedeniyle yaşandığını söyledi.

Yapılan araştırmalarda Türkiye gelecek iklim projeksiyonlarında sıcaklık artışlarının söz konusu olduğunu ifade eden Karapınar, "Bu projeksiyonlarda 5-6 derecelik sıcaklık artışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yaz aylarında 10 dereceye varan sıcaklık eğilimleri söz konusu. Mevsimsel farklılaşmalar elbette var ama mevsimlerin kendi içindeki dengeleri de bozuluyor. Bu da mevsimlerin hakim olduğu bölgelerde tarımın dokusunu, verimliliğini, ekim alanlarını ve ürün desenlerini değiştirebilecek bir etkidir." ifadelerini kullandı.

Karapınar, sıcaklık artışlarının özellikle tahıl ürünlerinde yoğun verim kaybına neden olabileceğine işaret etti.

Prof. Dr. Özertan da Türkiye'deki tarım verimliliğinin kısa vadede teknolojik kullanımlarla geliştirilmesinin zor olabileceğini ifade ederek, artan dünya nüfusu ve iklim olaylarında yaşanan değişikliğin üretim üzerinde de büyük bir baskı yarattığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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