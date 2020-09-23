Antalya'da tarım sektörü "kaliteli buğday" için buluştu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, tarımın bilgi ve teknolojiye dayalı bir sektör haline geldiğini belirterek, "Bilgi ve teknolojiyi buğdayın verim ve kalitesini geliştirmek için kullanmalıyız." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, tarımın bilgi ve teknolojiye dayalı bir sektör haline geldiğini belirterek, "Bilgi ve teknolojiyi buğdayın verim ve kalitesini geliştirmek için kullanmalıyız." dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Buğdayda Verim ve Kaliteyi Nasıl Artırırız?" konulu online panel düzenlendi.

Prof. Dr. Taner Akar, panelde yaptığı konuşmada, Antalya'da tarım denince akla örtü altı üretim geldiğini ancak buğdayın da bölgede üretimi yapılan önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Buğdayın köklerinin Anadolu'da olduğunu vurgulayan Akar, "Buğday geçmişte stratejikti. Şimdi de stratejik bir ürün. Bu ürünü geliştirmeliyiz. Tarım bilgi ve teknolojiye dayalı bir sektör haline geldi. Bilgi ve teknolojiyi buğdayın verim ve kalitesini geliştirmek için kullanmalıyız. Yapacağımız çalışmalarla dönüm başı 600 kilogram buğday alabilecek imkana sahibiz." ifadelerini kullandı.

Akar, sulama oranının az, tarım arazilerinin parçalı olmasının verim ve kalitenin önündeki en önemli engeller olduğunu bildirdi.

"Buğday sigorta gibi insanların sığındığı bir liman oldu"

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde insanların et, süt, meyve yerine un, makarna gibi buğdaydan elde edilen ürünleri bol miktarda stokladığını belirterek, "Buğday sigorta gibi insanların sığındığı bir liman oldu." dedi.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Nuri Büyükselçuk ise narenciye, örtü altı gibi alternatif ürünler nedeniyle buğday üretilen alanların her yıl daha da azaldığını kaydetti.

Alan azaldığına göre birim alandan alınacak verimin artırılması gerektiğini anlatan Büyükselçuk, tohumdan hasada kadar kapsamlı bir çalışmanın birlikte yürütülebileceğini ifade etti.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Murat Köseoğlu, buğdayda verimin ve kalitenin artırılması gerektiğinin dile getirdi. ATB'nin "Antalya Buğdayını Arıyor" adlı projeden bahseden Köseoğlu, Borsa olarak buğday konusuna kafa yorduklarını bildirdi.

Sunumların ardından katılımcılar, panelistlere sorularını yöneltti.

Panele, akademisyenler, üretici, tüccar, sanayi temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun