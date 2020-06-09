Antalya'da "Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi" iş birliği protokolü imzalandı
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Antalya'da "Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi" iş birliği protokolü imzalandı

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya'da
09.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:58

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarım İstatistiklerinin Güçlendirilmesi" iş birliği protokolü imzalandı.

AKUZAL Merkez Müdürü Prof. Dr. Namık Kemal Sönmez ve Antalya Tarım Orman İl Müdürü Gökhan Karaca tarafından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle, tarımsal uygulamalarda ve veri analizlerinde yaygın olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin Akdeniz Bölgesi'nde de kullanılması mümkün olacak.

Antalya'nın yaklaşık 3,6 milyon dekar tarımsal alanıyla bitkisel üretimde birinci il olduğunu belirten Karaca, şehirde yoğun bir tarımsal üretim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Antalya'nın 14 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle, tropik meyvelerden sebzelere, tahıldan tıbbi ve aromatik bitkilere kadar çok geniş ürün yelpazesine sahip olduğuna dikkati çeken Karaca, "Antalya, örtü altı üretimin de lider durumda. İmzalanan protokolle, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama tekniklerini, tarım sektörünün kullanımına açacağız. İlimiz bazında yapılan üretimin istatistiğini güçlendirerek tarımsal üretime katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez ise iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmaların, tarım ve ormancılık politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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