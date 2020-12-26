Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı

26.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:18
Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Fevzi Yandık yönetimindeki 07 GMZ 48 plakalı kamyonet, Tarım Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.

Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 9 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, direğin devrilme ihtimaline karşı caddeyi trafiğe kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Gülben Ergen Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Okan Buruk Ryan Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:22:04. #1.15#
title