Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

11.10.2019 14:15
Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Yiğit (74) idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, Zeytinada Mahallesi Nataşır mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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