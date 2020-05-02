Antalya'da tarihi sur ve tramvay yolu güvercinlere kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 ilden biri olan Antalya'da Atatürk Caddesi üzerindeki tramvay yolu ile Hadrianus Kapısı'nın surları güvercinlere kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 ilden biri olan Antalya'da Atatürk Caddesi üzerindeki tramvay yolu ile Hadrianus Kapısı'nın surları güvercinlere kaldı.

Antalya'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nin giriş kapılarından Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) ve Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tramvay yolu, güvercinlere ev sahipliği yapıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan cadde ve tramvay yollarında sıralanan güvercinler, dün yağan yağmurla oluşan su birikintisinden su içti. Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi şerefine MS. 130 yılında yapılan Hadrianus Kapısı ve surları da güvercinlerin evi oldu. Kaleiçi'ni gezmek isteyenlerin yürüyüş rotası üzerinde bulunan tarihi kapının surlarında yüzlerce güvercin yaşıyor. Güvercinler hem surda hem de tramvay yolunda görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: DHA