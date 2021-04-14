Antalya'da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
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Antalya'da tarihi mezarlar tahrip ediliyor

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Antalya'da tarihi mezarlar tahrip ediliyor

Antalya'da tarihi mezarlar kimliği belirsiz kişilerce tahrip ediliyor.

Antalya'da tarihi mezarlar kimliği belirsiz kişilerce tahrip ediliyor.

Manavgat ilçesi Salur yolu üzerinde bulunan Salur ve Evrenler Yavşı mahalleleri arasındaki Taşçılar Mezarlığı'ndaki tarihi mezarlar kimliği belirsiz kişilerce kazılmak suretiyle tahrip ediliyor.

Bakımsızlık nedeniyle yok olmaya yüz tutan tarihi mezarlıkta, bazı mezarların taşları kırılırken, bazı mezarlar ise kazılıyor. Taşçılar mezarlığında bulunan mezarların uzun yıllar öncesine ait olduğunu belirten vatandaşlar, mezarları kimlerin ne amaçla kazdığının belirlenmesini ve mezarlıkların korunmaya alınmasını istiyor. Mezarların define arayanlar tarafından kazıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Antalya'da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
Antalya'da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
Antalya'da tarihi mezarlar tahrip ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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