Antalya'da tarihi meydanlarda sessizlik; insanlar gitmedikçe ot yeşerdi
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Antalya'da tarihi meydanlarda sessizlik; insanlar gitmedikçe ot yeşerdi

Antalya'da tarihi meydanlarda sessizlik; insanlar gitmedikçe ot yeşerdi*- Antalya'da koronavirüse yönelik kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen tarihi meydan ve turistik caddelerde ayak basılmaması nedeniyle taşlar arasında ot yeşerdi.

25.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:55
Antalya'da tarihi meydanlarda sessizlik; insanlar gitmedikçe ot yeşerdi

Antalya'da tarihi meydanlarda sessizlik; insanlar gitmedikçe ot yeşerdi

*- Antalya'da koronavirüse yönelik kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen tarihi meydan ve turistik caddelerde ayak basılmaması nedeniyle taşlar arasında ot yeşerdi.

*- Normal zamanlarda binlerce insanın dolaştığı caddeler kuş ve kedilere yuva oldu.

Koronavirüse yönelik sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'da tarihi meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Pandemi nedeniyle yaklaşık 5 haftadır insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması nedeniyle kentin simgeleri arasında yer alan tarihi meydanlarda parke ve kaldırım taşları arasında ot çıkmaya başladı. Normal zamanlarda binlerce insanın gezdiği, turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Cumhuriyet Meydanı, tarihi Saat Kulesi, Attolos Heykeli'nin yer aldığı Kazım Özalp Caddesi'ndeki meydanda, arnavut kaldırımı olarak adlandırılan taşların arası otlardan yeşerdi ve bazı yerlerde papatya yetişti.

Tarihi Kaleiçi semtinin girişi olan Hadrianus Kapısı güvercinlere, Attalos Heykeli'nin önü de kedilere yuva oldu. Atatürk Caddesi'nde ve kaldırımda araç ile yaya olmadığı için rahatça gezen güvercinler, trafik lambasını da tüneme yeri olarak kullandı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddelerde polis, bisikletiyle, araçlarıyla ilerleyenleri kontrol edip, görev kağıdı sorguladı. Evden dışarı çıkamayanlar için sokaklarda dağıtım araçlarıyla gazete ve ekmek satışı yapıldı.

Antalya'da tarihi meydanlarda sessizlik; insanlar gitmedikçe ot yeşerdi

Kaynak: DHA

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