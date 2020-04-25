Antalya'da tarihi meydanlarda otlar yeşerdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da tarihi meydanlarda otlar yeşerdi - Haberler
Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

Antalya'da tarihi meydanlarda otlar yeşerdi

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen tarihi meydan ve turistik caddelerde, ayak basılmaması nedeniyle taşlar arasında ot yeşerdi.

25.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:06
Antalya'da tarihi meydanlarda otlar yeşerdi

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen tarihi meydan ve turistik caddelerde, ayak basılmaması nedeniyle taşlar arasında ot yeşerdi. Normal zamanlarda binlerce insanın dolaştığı caddeler, kuş ve kedilere yuva oldu.

Koronavirüse yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da tarihi meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Pandemi nedeniyle yaklaşık 5 haftadır insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması nedeniyle kentin simgeleri arasında yer alan tarihi meydanlarda parke ve kaldırım taşları arasında ot çıkmaya başladı. Normal zamanlarda binlerce insanın gezdiği, turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Cumhuriyet Meydanı, tarihi Saat Kulesi, Attolos Heykeli'nin yer aldığı Kazım Özalp Caddesi'ndeki meydanda, Arnavut kaldırımı olarak adlandırılan taşların arası otlardan yeşerdi ve bazı yerlerde papatya yetişti.

Tarihi Kaleiçi semtinin girişi olan Hadrianus Kapısı güvercinlere, Attalos Heykeli'nin önü de kedilere yuva oldu. Atatürk Caddesi'nde ve kaldırımda araç ile yaya olmadığı için rahatça gezen güvercinler, trafik lambasını da tüneme yeri olarak kullandı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddelerde polis, bisikletiyle, araçlarıyla ilerleyenleri kontrol edip, görev kağıdı sorguladı. Evden dışarı çıkamayanlar içinse sokaklarda dağıtım araçlarıyla gazete ve ekmek satışı yapıldı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haberler
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Antalya'da tarihi meydanlarda otlar yeşerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:47:28. #1.14#
title