Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki ahşap ev yangınına ilişkin bir şüpheli yakalandı Antalya'nın tarihi ve turistik Kaleiçi semtindeki metruk ahşap bina yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın tarihi ve turistik Kaleiçi semtindeki metruk ahşap bina yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıktığı binanın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan S.U'nun (38) yangından önce metruk binanın etrafında bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi Hamam Sokak'ta 21 Haziran'da 3 katlı ahşap binada yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap yapı kullanılamaz hale gelmişti. Kaynak: AA