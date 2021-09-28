Antalya'da tarihi eseri satmaya çalışan bir gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Korkuteli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, şüphelinin kaldığı eve düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde kumpas (altın tartım terazisi) ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı