Antalya'da tarihi eseri satmaya çalışan bir gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da tarihi eseri satmaya çalışan bir gözaltına alındı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da tarihi eseri satmaya çalışan bir gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Korkuteli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, şüphelinin kaldığı eve düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde kumpas (altın tartım terazisi) ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

 Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri
Magazin Tanem Sivar Demet Özdemir
Spor Mehmet Topal Abdullah Öcalan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Jerome Powell Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da tarihi eseri satmaya çalışan bir gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:39:35. #1.12#