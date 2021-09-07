Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada, Kiremitli Mahallesi'nde V.Ş. (17) ve H.D'nin (23) ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takibe alınan zanlılara ait 07 ALL 937 araçta yapılan aramada 6 tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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