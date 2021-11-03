Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Y.K'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 50 santimetre uzunluğunda kama kılıç, kahverengi renkli heykel ve 2 desenli taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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