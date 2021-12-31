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Antalya'da tarihi eser niteliğinde tablo ele geçirildi

Antalya'da tarihi eser niteliğinde tablo ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pazarcı Mahallesi'nde M.C'nin evinde, yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde kadın tablosu olduğu ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 91x83 ebatlarında ipek kumaşa resmedilmiş tablo ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

Tablo, Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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