Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Belek Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı Ü.K'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 santimetre uzunluğunda kama, küp, bakır tas, 6 renkli desenli mühür ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 47 sikke ele geçirildi.

Zanlı Ü.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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